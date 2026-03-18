Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor, Fatih Karagümrük maçına hazır!
Giriş Tarihi: 18.03.2026 22:54

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçına hazır!

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor'da hazırlıklar tamamlandı.

DHA
  • ABONE OL

Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 16.00'da sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ve taktik çalışmasının ardından sona erdi.

İç Anadolu ekibi hazırlıklarını tamamlamasının ardından karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz