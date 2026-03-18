Konferans Ligi’nde çeyrek finalistler yarın belli olacak!

Giriş Tarihi: 18.03.2026 16:10

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Samsunspor, Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi Son 16 turunda yarın yapılacak 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile Madrid Vallecas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): (0-0)

20.45 Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): (1-2)

20.45 AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): (4-0)

20.45 Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): (0-0)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): (3-1)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): (1-2)

23.00 Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: (3-1)

23.00 Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): (2-1)

