Liverpool’u yenmeye geldik

Okan Buruk, İngiliz ekibine karşı savunmada kalmayacaklarını söyledi: “Kendi oyunumuzu oynamazsak daha da zorlanırız. Kazanmak için oynayacağız, gol yememek için değil. Beraber savunma yapıp şansları gole çevirmek istiyoruz.”
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi. Takım savunmasının altını çizen ve Juventus ile oynanan rövanş mücadelesinden ders aldıklarını söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, şu sözlerle çeyrek final öncesindeki son virajlarını yorumladı: "Kaliteyiişin içine katarsak, başa başoynamayı da başarıyorsunuz.Avantajımız var ama deplasmandayız. Kendi oyunumuzu oynamazsak daha da zorlanırız. Juventus maçı bize iyi bir tecrübe oldu. Sahaya çıktığımızda en iyimizi,taktik ve fizik olarak en fazlamızıyapacağız. Rakibi tanıyoruz.
DURAN TOPLARA DİKKAT ETMELİYİZ
Artılarını, eksilerini iyi biliyoruz. Davinson Sanchez eksiğimiz, bu da önemli ama onun yerine oynayacak birçok arkadaşımız var. 90 dakikada işibitirmek istiyoruz. Maç içi hamleler çok önemli, kiminle başlayıp kiminle devam edeceğimiz de kritik. Muhtemel bir 120 dakika da sürebilir. Juventus deplasmanında bunu gördük. Kazanmak için oynayacağız, gol yememek için değil. Beraber savunma yapıp yakalayacağımız şansları gole çevirmek istiyoruz. Geçişlerin çok olduğu bir Tottenham maçı oynadılar, ayrıca duran topta da etkililer. Hem defansta hem de hücumda duran topları iyi kullanıyorlar."
SLOT: BASKIYI HİSSEDİYORUZ
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray'a karşı ilk galibiyeti almak istediklerini söyledi: "Hem Şampiyonlar Ligi hem de Brighton maçı için baskıyı hissediyoruz. Galatasaray'a hiç gol atamadık biliyorum ama oyuncularım elinden gelini yaparak turu geçecektir. Taraftar desteği çok önemli."
TARİHİ PRİM: 255 MİLYON TL
Galatasaray yönetimi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda 3 puan geldiğinde 1 milyon Euro'luk prim ödemesi yapıyordu. Juventus turu için 3 milyon Euro ile çıtayı yükselten yönetim, bu kez Liverpool'u elemeleri halinde keseyi daha da açacak. Yönetim tam 5 milyon Euro'luk (255 milyon TL) dev primi tur geçilirse oyuncuların hesaplarına hemen yatıracak.
MOTIVASYON KARTINI KULLANDI!
Galatasaray idarecileri, oyuncuları maça motive etmek için uçakta özel bir hazırlık yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcuların koltuklarına özel olarak bırakılan kartlarda başarılı anların grafiklerinin yanı sıra "Koy elini kalbine" sloganı yer aldı.
SARA'YA ÖZEL KUTLAMA
Sarı-kırmızılıların dün yapılan idmanında Gabriel Sara'ya takım arkadaşlarından tebrik vardı. Brezilya Milli Takımı'na seçilen Sambacı için iki tarafa dizilen oyuncular, aralarından geçen Sara'ya vurarak kutlama yaptılar.
'HOCAM SÖZ VERMİŞTİ'
Okan Buruk ile basın toplantısına Sara çıktı. Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesiyle ilgili konuşan 26 yaşındaki orta saha, "Galatasaray'a gelirken hocam bana söz vermişti. Eğer buraya gelirsem hem önemli maçlarda oynayabileceğimi hem de milli takıma seçilebileceğimi söylemişti. Doğru karar vermişim" dedi.
G.Saray'da, Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sallai, Osimhen ve Noa Lang sarı kart görmeleri halinde çeyrek finale yükselmesi durumunda ilk maçta oynamayacak.