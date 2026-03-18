Mario Lemina: Çok daha ileri gitmek isterdik!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a 4-0 mağlup olan ve organizasyona veda eden Galatasaray'da Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mario Lemina, "Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onlarına seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk" dedi.

Sakatlık yaşayan takım arkadaşları ile ilgili Mario Lemina, "Victor Osimhen ve Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Mario Lemina son olarak, "Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz" sözlerini dile getirdi.