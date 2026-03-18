Okan Buruk, Liverpool maçı sonrası sakat oyuncuların durumunu açıkladı! ‘Dünyanın en kötü hakemi’

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Liverpool maçında sakatlanan oyuncularla ilgili Okan Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var" dedi.
Yaşanan hakem değişimine dikkat çeken Okan Buruk, "Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti" ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır'ın performansına parantez açan Okan Buruk, "Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm" sözlerini dile getirdi.
Tecrübe vurgusunda bulunan Okan Buruk, "Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim" dedi.