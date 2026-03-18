Okan Buruk, Liverpool maçı sonrası sakat oyuncuların durumunu açıkladı! ‘Dünyanın en kötü hakemi’

Yaşanan hakem değişimine dikkat çeken Okan Buruk, "Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın performansına parantez açan Okan Buruk, "Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm" sözlerini dile getirdi.