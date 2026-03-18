Okan Buruk: Yürekli olmamız gerekiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İlk maça yakın bir oyun olmasını beklediğini belirten Okan Buruk, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Grup aşamasında iki yenilgi almış, birini bize karşı almış bir takım. İç sahada oyun anlayışları çok iyi, çok daha iyi hücum eden bir takım. İlk 11'de Gakpo'yu bekliyordum. Wirtz'in de ofansif yönü yüksek ama oyun içinde çok daha gezen bir oyuncu. İlk maça yakın bir oyun bizi bekliyor" dedi.

Sağ kanatta Sallai ve Boey'i tercih etmesine dair Okan Buruk, "Dinamik ve oyunun iki yönünü oynayabilen Sallai gibi bir oyuncu tercih ettik. Sacha Boey ile birlikte savunma yapacak. Sadece maça başlayan 11, maçı bitirmeyecek. Kulübeden opsiyonlarımız yüksek" sözlerini dile getirdi.

Okan Buruk son olarak, "Turu geçmek istiyorsak hücum anlamında iyi olmalıyız. Hem iyi hücum edeceğiz, hem iyi savunacağız. Sakin olmamız ve yürekli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmeliyiz. Bunları yaparsak, Liverpool kadar şansımız olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.