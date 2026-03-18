Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Tufan: Oynamadığım bir tek kale kaldı!
Giriş Tarihi: 18.03.2026 22:33

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Eyüpspor maçından sonra konuştu.

Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor deplasmanında 1-0 kazanan Trabzonspor'da Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ozan Tufan, "Futbol anlamında, oyun anlamında iyi bir Trabzonspor yoktu. Onu söylemem gerekiyor. Çalıştığımız futbolu sahaya yansıtamadık ama önemli olan 3 puan. 3 puanı aldığımız için mutluyum. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Farklı bölgelerde forma giymesi ile ilgili Ozan Tufan şu ifadeleri kullandı:

"Ben bunu daha önce de söyledim, mevki seçmeyi sevmiyorum. Takıma nerede faydalı olursam orada oynayabileceğimi söylüyorum. Hoca da bunu biliyor. Bugün ikinci yarıda stoper gibi oynadım ama önemli olan takıma yardım etmekti. Takıma yardım ettiysem çok mutluyum. Oynamadığım bir tek kale kaldı. Her yerde oynadık, sıkıntı yok. Her yerde oynamaya hazırım. Takıma faydalı olmaya, elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

