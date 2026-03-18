Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonluk el değiştirdi! Kupa Fas’ın!
Giriş Tarihi: 18.03.2026

Afrika Uluslar Kupası finali için Fas’ın yapmış olduğu itiraz kabul edildi. Senegal 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Fas’ın şampiyonluğu kayıtlara geçti

  • ABONE OL
Afrika Uluslar Kupası için görülmemiş bir olay yaşandı, şampiyonluk el değiştirdi... Final müsabakasında Afrika Futbol Konfederasyonu, Fas'ı finalde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Senegal'in elinden kupayı aldı. Final mücadelesinde birkaç Senegalli futbolcu, maçın son anlarında hakem kararlarını protesto etmek için geçici olarak sahayı terk etmişti. Fas, bu duruma itiraz ederek Afrika Futbol Konfederasyonu'na başvuru yaptı ve dün gece geç saatlerde karar açıklandı. Senegal'in 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve şampiyonluğunun iptal edildiği duyurulurken, finali kaybeden ve ikinci olan Fas, kupanın yeni sahibi oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz