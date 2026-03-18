Şampiyonluk el değiştirdi! Kupa Fas’ın!

Afrika Uluslar Kupası finali için Fas’ın yapmış olduğu itiraz kabul edildi. Senegal 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Fas’ın şampiyonluğu kayıtlara geçti
ABONE OL
Afrika Uluslar Kupası için görülmemiş bir olay yaşandı, şampiyonluk el değiştirdi... Final müsabakasında Afrika Futbol Konfederasyonu, Fas'ı finalde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Senegal'in elinden kupayı aldı. Final mücadelesinde birkaçSenegalli futbolcu, maçın son anlarındahakem kararlarını protesto etmek için geçiciolarak sahayı terk etmişti. Fas, bu duruma itiraz ederek Afrika Futbol Konfederasyonu'na başvuru yaptı ve dün gece geç saatlerde karar açıklandı. Senegal'in 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve şampiyonluğunun iptal edildiği duyurulurken, finali kaybeden ve ikinci olan Fas, kupanın yeni sahibi oldu.