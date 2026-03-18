Samsunspor, Rayo Vallecano’ya konuk olacak!

Giriş Tarihi: 18.03.2026 10:29

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak. İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

AA
Samsunspor, sahasında 3-1 mağlup olduğu Rayo Vallecano ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.

Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

