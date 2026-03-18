Saran: Vazgeçme lüksümüz yok!

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından kameraların karşısındaydı. Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve oyuncuların arkasında olduklarının altını çizerken sonuna kadar mücadele edeceklerine vurgu yaptı. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası hedeflerinden sapma olmadığını belirten Saran, "Bizim camiamız bitti denilenyerden her zaman geri dönmüştür.Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok! Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz de takımın arkasındayız. İnşallah Milli aradan sonra taraftarımız daha da coşkulu olacak. Bu soğuk havada gelen tüm taraftarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.