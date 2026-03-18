Senegal, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu için CAS’a gidiyor!

Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun el değiştirmesi hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) verdiği kararın haksız ve kabul edilemez olduğu, Afrika futbolunu itibarsızlaştırdığı savunuldu.

CAS'A GİDİLECEK

Açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun kararının kınandığı vurgulanarak, "Federasyon, Senegal futbolunun çıkarlarını savunmak için en kısa sürede Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunacaktır." denildi.

CAF Temyiz Kurulu dün yaptığı açıklamada Senegal'in 1-0 kazandığı finalde maçı sonucunun Fas lehine 3-0 olarak kaydedildiğini duyurmuştu.

SAHAYI TERK ETMİŞLERDİ

Ocak ayında oynanan final maçının 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu. Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.