Sivasspor’da İsmet Taşdemir, Rey Manaj’ın durumunu açıkladı!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

21 Mart Cumartesi günü Manisa FK ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Taşdemir, takıma destek olunması gerektiğini söyledi.

Taşdemir, "Destek olmak lazım. Takımımız zaten sezon başından beri kötü günler yaşadı. Performans açısından hem kendi istediğimiz, oyuncuların da istediği hem de şehrimizin istediği, taraftarlarımızın istediği, yönetimimizin istediği oyunlar oynanamadı. Oynanmaya başlandığı an şanssızlıkla maçlar kaybedildi. Sonuçta bugüne bu noktaya kadar geldik. Geçen maçtan sonra da kısmen belirtmeye çalıştım, taraftarlarımızın hata yapan oyuncularımızın hiç tahammülleri yok. Bu futbol hataları oyunu, hata olacaktır. Bunu yapan da genç oyuncularımız olursa, daha çok sahip çıksınlar benim tek isteğim bu. Bu saatten sonra bizim sadece birbirimize destek olmamız lazım ilk geldiğim gün de söylemiştim. Biz birbirimize destek olursak birbirimizin kötü gününde birbirimizin yanında olursak işte Adana Demirspor mağlubiyeti diyorum ben ona, beraberliği demiyorum. Ondan sonra biz birbirimize sarılırsak daha çabuk büyürüz. İçeride ilk defa mağlup olduk biz geldiğimizden beri. Ben belki yanlış bir oyuncu değiştiriyorum. Onun üzüntüsünü, onun sıkıntısını yaşarken bir de oradan herkesin üstümüze gelmesi oyuncularımız için aynı şekilde doğru değil. Bizi bir yere götürmez. Benim tek istediğim gelin şu son dönemde hatalarımızla beraber birbirimizi sevelim" dedi.



Taraftarları takıma destek olmaları için stadyuma davet eden Taşdemir, "Burada istediğimiz tek şey taraftarlarımız. Manisa maçı önemli bir maç, o da rakibimiz. Biz buradan 3 puan alıp döndüğümüzde ya da 1 puan, veyahut da yenilerek döndüğümüzde de taraftarlarımızdan tek ricam buradaki Erok maçında ben hepsini canı gönülden yanımızda istiyorum. Çünkü şu anda hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bizim de en çok taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.