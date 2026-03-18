45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi.

45+5. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortaladığı topa ön direkte Sallai kafayla vurdu. Kaleci Alisson meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+6. dakikada Muhammed Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Dönen topa Wirtz'in vuruşunda Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

Liverpool, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada Wirtz'in ara pasında Ekitike'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Mac Allister'ın ceza sahasına ara pasında topla buluşan Salah'ın bekletmeden arka direğe yerden ortasında Ekitike, tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada paslaşarak gelişen atakta Salah'ın ceza sahasında sert vuruşunda kaleci Uğurcan topu yumrukladı. Seken topu takip eden Gravenberch'in yerden de seken şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

56. dakikada Wirtz'in ara pasına sağ kanattan koşu yapan Frimpong'un kale önüne çevirdiği top Singo'ya da çarparak filelere gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden Mohamed Salah, ceza yayına doğru ilerleyerek Wirtz ile duvar pası yaptı. Salah, plase vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 4-0

67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekitike, son çizgide topla ilerleyerek pasını Salah'a çıkardı. Salah'ın gelişine vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada sağ kanattan Salah'ın ön direğe çevirdiği topa Mac Allister gelişine vuruş yaparken Uğurcan'dan seken topa Ekitike kafayı vurdu ve top üst ağlarda kaldı.

87. dakikada Szoboszlai'den pasını alan Ekitike'nin ceza yayından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.