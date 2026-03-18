Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray'ı konuk etti. Dev karşılaşma Anfield Road'da oynandı.
Zorlu mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski düdük çaldı. Pawel Raczkowski'nin yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi.
Isınma çalışmalarında sakatlanan Szymon Marciniak ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.
Kritik müsabakada VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi görev aldı.
Liverpool, Galatasaray karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Liverpool'un gollerini 25'inci dakikada Dominik Szoboszlai, 51'inci dakikada Hugo Ekitike, 53'üncü dakikada Ryan Gravenberch ve 62'nci dakikada Mohamed Salah kaydetti.
Liverpool'da Mohamed Salah, 45+4'üncü dakikada kazanılan penaltıda Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
İlk maçı 1-0 kaybeden Liverpool, bu sonucun ardından Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nden eledi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde Paris Saint Germain ile eşleşti.
Kaçan penaltı: 45+4' Mohamed Salah
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0.
29. dakikada Abdülkerim'in hatalı pasında topla ceza alanına giren Muhammed Salah'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
31. dakikada ceza alanında oluşan karambolde müsait pozisyonda topu önünde bulan Wirtz'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
33. dakikada Szoboszlai'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.
45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi.
45+5. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortaladığı topa ön direkte Sallai kafayla vurdu. Kaleci Alisson meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+6. dakikada Muhammed Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Dönen topa Wirtz'in vuruşunda Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.
Liverpool, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
48. dakikada Wirtz'in ara pasında Ekitike'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
51. dakikada Mac Allister'ın ceza sahasına ara pasında topla buluşan Salah'ın bekletmeden arka direğe yerden ortasında Ekitike, tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
53. dakikada paslaşarak gelişen atakta Salah'ın ceza sahasında sert vuruşunda kaleci Uğurcan topu yumrukladı. Seken topu takip eden Gravenberch'in yerden de seken şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
56. dakikada Wirtz'in ara pasına sağ kanattan koşu yapan Frimpong'un kale önüne çevirdiği top Singo'ya da çarparak filelere gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden Mohamed Salah, ceza yayına doğru ilerleyerek Wirtz ile duvar pası yaptı. Salah, plase vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 4-0
67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekitike, son çizgide topla ilerleyerek pasını Salah'a çıkardı. Salah'ın gelişine vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada sağ kanattan Salah'ın ön direğe çevirdiği topa Mac Allister gelişine vuruş yaparken Uğurcan'dan seken topa Ekitike kafayı vurdu ve top üst ağlarda kaldı.
87. dakikada Szoboszlai'den pasını alan Ekitike'nin ceza yayından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Buruk, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Davinson Sanchez'den cezası nedeniyle Liverpool karşısında yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda görev verdiği Yunus, Eren ve Lang'ı yedeğe çekti. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Boey, Jakobs ve Lemina'yı oynattı.
SALLAI SAĞ KANATTA OYNADI
Sarı-kırmızılı ekibin Macar futbolcusu Roland Sallai, Liverpool'a karşı hücumun sağ tarafından görev yaptı.
Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 71. resmi maçına Liverpool karşısında çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un farklı mevkilerde yararlandığı Sallai, bu maçların 40'ından fazlasında sağ bekte oynadı.
Tecrübeli futbolcu, Liverpool mücadelesinde sağ bek Sacha Boey'in önünde hücumda görev aldı.
GALATASARAY TARAFTARINI YASAK DURDURAMADI
Cezaları nedeniyle maça alınmayan Türk taraftarlar, mücadeleyi ev sahibi ekip tribününden bilet alarak izledi.
UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına İtalya temsilcisi Juventus ile son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda yapılan müsabakada yaşanan olaylardan dolayı ceza verdi.
Galatasaray'ın kritik müsabakasını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ev sahibi taraftarın arasında mücadeleyi seyretti. Birçok Türk taraftarın Liverpool forması giyerek tribüne girdiği gözlendi.
MAÇIN HAKEMİ ISINMADA DEĞİŞTİ
Liverpool-Galatasaray müsabakasını hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.
Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.