Thorsten Fink: Mümkünse ilk dakikalarda gol bulmaya çalışacağız!

Yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarına işaret eden Fink, "Rayo Vallecano ile ilk maçta oynadığımız karşılaşmada rakibimiz bizden iyi değildi, sadece bizim hatalarımızdan dolayı kaybettik. Rakibimizde sonuçta olgun ve tecrübeli oyuncu kadrosuna sahip.Tabii bende kendi takımıma güveniyorum. Onlara göstermiş olduğum taktiksel çalışmaları çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Ezber oyun becerilerimizi de her geçen gün de geliştiriyoruz. Yarın küçük bir mucizeye ihtiyacımız olacak, bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum. Rakibimiz ilk maçı 3-1 kazandı ama kendi evlerinde çok rahat bir karşılaşmaya çıkacakları anlamına gelmez. Mümkünse ilk dakikalarda gol bulmaya çalışacağız." diye konuştu.

Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'in yarın 50 veya 60 dakika oynamasının mümkün olabileceğini dikkat çeken Fink, şunları kaydetti:

"Ona göre bir karar vermem gerecek. Kolay değil çok uzun bir sakatlık dönemi anlattılar. Onun için hazır oldukları anlamına gelmez. Onları sakatlıkları atlatıp takıma dönmeleri çok önemli. Onları da risk etmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşma oynayacağız ve bu kupada iyi derece elde edersek gelecek yıl yine Avrupa'ya gitmeyi garantilemiş olacağız.O yüzden onları riske etmek çok istemiyorum. O yüzden kanat oyuncumuz olmaması sebebiyle Holse'yi kanat oyuncusu olarak oynatıyorum. Rayo Vallecano çok iyi takım, belki bu şampiyonayı da kazanabilirler."