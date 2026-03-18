Turla gel Aslanım

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi virajda! Anfield’da çeyrek final peşindeyiz. İstanbul’da 1-0’la kazanan Cimbom, bugün 23.00’te Liverpool deplasmanında. Her türlü galibiyet ve beraberlikte tur G.Saray’ın olacak. 1 farklı yenilgide ise mücadele uzayacak
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool deplasmanına çıkıyor. Bir önceki turda Juventus'u 5-2 ve 2-3'lük skorlarla eleyen Aslan, bu kez İngiliz ekibi karşısında çeyrek final bileti istiyor. İngiliz takımlarına karşı 27 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 11 defa yenilirken 7 galibiyet ve 9 beraberlik gördü. Galatasaray-Liverpool eşleşmesi ise 6 kez yaşandı. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olan maçlarda Aslan 3 defa kazandı, İngiliz kulübü 1 kez sevindi. Torino'da Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olayları nedeniyle Galatasaray taraftarları, 1 maçlık ceza almıştı. Bu gece deplasman tribününde sarı-kırmızılılar olmayacak.
YENİ RAKİP PSG OLACAK
Son 16 turunda Paris Saint- Germain, Chelsea'yi saf dışı bıraktı. Galatasaray bugün eğer turu geçerse, çeyrek finalde PSG ile kozlarını paylaşacak. Aynı şekilde Liverpool da turlarsa PSG'nin rakibi olacak.
BURUK, GALİBİYETTE ÖNDE Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa'da 37 maça çıktı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, 15 galibiyet görürken 13 yenilgi ve 9 beraberlik aldı.
AVRUPA'DA KUPA CANAVARI
Kupa 1'de 6 defa zafere ulaşan Liverpool, 3 UEFA Kupası, 4 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. Uluslararası arenada 14 şampiyonluk gördü.