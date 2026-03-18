Ültimatom alındı!

Fenerbahçe, Karagümrük yenilgisiyle girdiği şoktan, 4 gollü Gaziantep galibiyetiyle çıktı. 25 maçlık yenilmezlik serisi biten, liderle farkı 7'ye çıkaran, Trabzon'a yakalanan Kanarya'da başkan hem Tedesco hem de takımı "Ültimatom verdim" diyerek uyarmıştı… Nene'nin hat-trick'i ve Kante ile bayram öncesi ağızlar tatlandı. Beşiktaş derbisi için de moral depolandı. Antep'in tek sayısı Maxim'den (pen) geldi. Sarı-lacivertliler, bir maçı eksik Galatasaray'la puan farkını 4'e indirdi
NENE'DEN HAT-TRİCK
Ligin 12. haftasındaki Kayseri maçında iki gol birden atan Nene, Gaziantep karşılaşmasında üçledi… 23 yaşındaki oyuncu, 21. lig maçında 9. golüne imza attı. 34 resmi karşılaşmada 10 gol-9 asiste ulaştı. Ayrıca lig kariyerinde Mayıs 2023'ün (Westerlo-Cercle Brugge) ardından ikinci kez bir maçta hat-trick yaptı.
ASENSİO HATASINI TELAFİ ETTİ
Topa elle müdahale edip penaltıya neden olan Asensio, dün iki asistle hatasını affettirdi. Önce Kante'nin, daha sonra Nene'nin 3. golünde katkısı büyüktü. 11 golü olan İspanyol yıldız, asist sayısını 12'ye çıkardı. Ligde 23 gole katkı vermiş oldu.
UMARIM LİGİ KAZANIRIZ! Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Kante maç sonu, "İlk geldiğim günden itibaren çok iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Oyun ritmi, hava koşulları Arabistan'a göre farklı. Ama Süper Lig'i tanımaya başlıyorum. Umarım sezon sonu bu ligi kazanırız" dedi.
12'DEN VURDU
Fenerbahçe'nin, Gaziantep'e karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 12 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte 9 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraflar birbirine rakip olurken tamamını Fenerbahçe kazandı.
CEZAYA TAKILMADI
Fenerbahçe, milli ara sonrası oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırındaki oyuncularını kaybetme riski yaşıyordu. Ancak korkulan olmadı. Brown, Musaba,Guendouzi, Mert ve Kerem, Gaziantep karşılaşmasınıkart görmeden tamamladı.