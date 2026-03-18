Volkan Kazak: Bu skoru unutmayacağız!

Trendyol süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Volkan Kazak, bu skoru unutmayacaklarını belirterek yanıtlarını en kısa sürede sahada vereceklerini söyledi.

Kazak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan 5-0'lık sonucun bahanesinin olmadığını söyledi.

Bazen kötü oyun ortaya konsa dahi mücadele azminden hiçbir zaman vazgeçmemek gerektiğini dile getiren Kazak, "Bu skorun, rakibin oyunundan çok bizlerin bireysel hatalarımızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu skoru unutmayacağız fakat altında da kalmayacağız. Yanıtımızı sahada vermeye çalışacağız." dedi.

Kazak, ligdeki sıralama ve puan durumunun bazen oyuncuların konsantresinde eksiklikler oluşturabileceğine de değinerek, "Muhtemelen de böyle bir maça denk geldi. Gereğini yaprak en kısa zamanda eski halimize döneceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, takımın maçtaki genel probleminin ne olduğuna yönelik soruya ise Kazak, bazen konsantre eksikliği yaşanabileceğini ancak bunu da kabul etmediklerini vurguladı.

Bugün bireysel hataları çokça yaptıklarını ifade eden Kazak, "İki bireysel hatayla ilk iki golü yedik. Bunun sonucunda da gollerin devamı geldi." değerlendirmesinde bulundu.