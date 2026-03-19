5 yıldızlı fırtına

DEPLASMANDA SAMBA

Trabzonspor'u zafere taşıyan Augusto, bordo-mavili takımda 13. golünü kaydetti. Ligde ağları 11 kez bulurken Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 1'er defa fileleri sarstı. Augusto (9) ve Paul Onuachu (10), Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda 9+ deplasman golü atan ilk takım arkadaşları oldu. Augusto maç sonrası, "Şu anda yaptıklarımdan çok mutluyum. Üzerine koymaya çalışıyorum. Hocamıza teşekkür ederim bana güvendiği ve bu fırsatı verdiği için" dedi.

2021-22'DEN SONRA ILK

İSTANBUL'DA Eyüpspor'u deviren Trabzonspor, ligde 5'te 5 yaptı. 2021- 22'den bu yana ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavili takım, tam 148 hafta sonra bunu başardı. Fatih Tekkeli Trabzonspor, bu süreçte Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'u yendi.



HATA YAPARAK ÖĞRENECEK!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyet için şunları söyledi: "Zor maç olacağı belliydi. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Çok iyi oynadığımız söylenemez. Oyunu, duran toptan çözdük. İki tane daha atabilirdik. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da etkiledi. Batagov'un, Galatasaray maçına yetişme ihtimali zor." Oulai'nin Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesiyle ilgili de "Duygularıyla oynuyor. Küçük küçük hatalar yaparak öğrenecek. Bizim için önemli eksik. Oulai yoksa başka alternatiflerimiz var" yorumunda bulundu.