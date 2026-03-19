Alanya Kocaeli’ye patladı

Giriş Tarihi: 19.03.2026

Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 5-0'lık skorla devirdi. Ligde 4 maç aradan sonra kazanan turuncu-yeşilliler, rahat bir nefes aldı. 26. dakikada Hadergjonaj füzesiyle Akdeniz ekibini üstünlüğe taşıdı. 5 dakika sonra asistinde Güney Koreli forvet Ui-jo, rakip kaleciyi avladı. 63'te ise Hadergjonaj'ın ortasına iyi yükselen Lima coşkuyu arttırdı. Oyuna sonradan giren İbrahim Kaya, 81'de skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü, 88'de Alanya ile 100. maçına çıkan Janvier söyledi. Alanyaspor, puanını 31 yaparken Kocaelispor 33'te kaldı.

