Aslan’ın rüyası sona erdi

Temsilcimiz, bu sezon büyük gurur yaşattığı Devler Arenası'na Ada'da veda etti

'ÇOK ÇABUK KIRILDIK'

G .Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Marciniak'ın sakatlığı sonrası dünyanın en kötü hakeminin maçı yönettiğini belirterek şöyle konuştu: "Rakibimiz bizden çok daha fazla hak etti. Daha öz güvenli olmalıydık. Bu farklı yenilgi için çok üzgünüm. Yaptığımız plan bu değildi. Osimhen'in sakatlığı bizi çok etkiledi. Çok çabuk kırıldık. Taraftarımıza bir ümit verdik ama bunun arkasını getiremedik. Bunun için üzgünüz" diye konuştu.

SERİ BOZULDU!

Liverpool'a karşı dün geceye kadar oynadığı son 3 maçı kazanan Galatasaray, olumlu serisini dün sonlandırdı. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, İngiliz devine karşı 7 resmi karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



12.5 MİLYON EURO KAÇTI

Liverpool'a elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray takımı, ciddi bir gelirin de kıyısından döndü. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyondan son 16 turuna kadar çıkarak toplamda 53.5 milyon Euro'yu kasasına koyan Aslan, 12.5 milyon Euro'luk çeyrek final ödülünü kaçırdı.

İŞTE ASLAN'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

LİG AŞAMASI

E. Frankfurt (d): 5-1

Liverpool: 1-0

Bodo/Glimt: 3-1

Ajax (d): 0-3

US Gilloise: 0-1

Monaco (d): 1-0

Atletico Madrid: 1-1

M. City (d): 2-0

PLAY-OFF TURU:

Juventus: 5-2

Juventus (d): 3-2

SON 16 TURU:

Liverpool: 1-0

Liverpool (d): 4-0



MARCİNİAK SAKATLANDI

UEFA'NIN en tecrübeli hakemlerinden biri olarak Liverpool-Galatasaray maçına atanan Polonyalı Szymon Marciniak, ısınma sırasında sakatlığı nüksedince mücadeleyi yönetemedi. Karşılaşmada 4. hakem Pawel Raczkowski, orta hakem olarak düdük çaldı. Onun yerine ise Marciniak geçti. Raczkowski kararları ve çalmadığı faullerle sarı-kırmızılı oyuncuların büyük tepkisini çekti.