Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü: "Daha rahat oynamaya başladım"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar Hyeon-Gyu Oh ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 kazandı.

Mücadele sonrası Beşiktaşlı futbolcular, açıklamalarda bulundu.

"DAHA RAHAT OYNAMAYA BAŞLADIM"

Orkun Kökçü, "İlk yarıda oyuna hakimdik bence. İkinci yarı daha çok geriye çekildik. Sevmediğimiz bir şey. Bunu analiz etmeliyiz. 3 puan önemliydi. Milli araya güzel girdik. Milli takımlara odaklanma zamanı şimdi. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kışın kampta söylediğim gibi, hissediyordum, ilk golü attıktan sonra açılacaktım. Futbolda genelde öyle olur. İlk gol arayışında daha çok heyecanlanırsın, mantıksız şeyler yaparsın. Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii. Romanya maçıyla ilgili milli takımdaki arkadaşlarımla konuştuk. Önemini biliyoruz. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için de milli takım hocamız bizi daha erken toparlamaya karar verdi, daha iyi hazırlanmak için. 1-2 güne kampa katılacağız. Çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz." dedi.

OH: "UZUN SÜRE KALMAK İSTİYORUM"

Hyeon-Gyu Oh ise "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum." diye konuştu. (beIN SPORTS)