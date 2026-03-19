Erling Moe: "Görmek istediğimiz Kayserispor’u gösterdik"

Süper Lig'in 27'nci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe açıklamalarda bulundu.

Maçın önemli olduğunun bilincinde olduklarına vurgu yapan Erling Moe, "Biz Karagümrük maçının ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Karagümrük takımından duygularını daha fazla kontrol edebilen taraf olarak sahaya çıktık. Tabii ki kırmızı kart maçı etkiledi. Ama biz oyunu ilk yarıda özellikle istediğimiz gibi domine ettik. Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik. Özellikle ikinci yarıda da oyunu domine etmeye ve fırsatlar yaratmaya devam ettik. Ama 1-0'dan fazlasını yakalayamadık. Özellikle milli ara boyunca çalışacağımız birinci konu bu olacak. Ama oyuncularım bugün Kayserispor'un sahada nasıl olmasıyla alakalı beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bu stadyumda ikinci maçım. Buradaki atmosferden çok mutluyum. Taraftarımız bugün bizi çok iyi destekledi. Bundan sonraki maçları sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

"EN DOĞRU İKİLİYİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çift forvete dönüldükten sonra daha etkili oynadıklarının hatırlatılması üzerine ise Moe, "Bir sonraki maçta neler olacağına bakacağız. En doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. German bugün etkiliydi. Yarattığımız şansları gole çevirmek bizim için önemli. Ama yeterince ölümcül değiliz" cevabını verdi.