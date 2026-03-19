Haydi Samsun zoru başar!

27 yıl sonra mücadele ettiği Avrupa'da son 16 turunu gören Samsunspor, bugün zor bir rövanşa çıkıyor… Rayo Vallecano'ya evinde 3-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, İspanya'da 23.00'te başlayacak maçı 3 farklı kazanırsa adını Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak. 2 farklı galibiyet karşılaşmayı uzatmaya götürecek. Her türlü beraberlik ve bir farklı yenilgi rakibe yarayacak. Madrid'de Vallecas Stadı'nda Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği mücadele, TRT1'den ekranlara gelecek. Samsun'da Cherif Ndiaye, Tahsin Bülbül, Jaures Assoumou, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin'in forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Logi Tomasson da görev alamayacak. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink de iddialı konuşurken, "İlk dakikalarda bulabileceğimiz golden sonra maç sürpriz sonuçlara açık olacaktır" dedi.

