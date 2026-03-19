İşte prim gerçeği!

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının dönüşünde, sarı-lacivertlileri taşıyan uçakta prim konuşmaları geçtiği ortaya çıkmıştı. Futbolcuların, başkan Sadettin Saran'ı çağırarak prim talebinde bulunduğu, özellikle Oosterwolde'nin,dediği ve Saran'ın da reddettiği gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe kulübü dün bu olayla ilgili açıklama yaparken, olayın doğru olduğunu ancak abartılarak anlatıldığını vurguladı. İşte satır başları: "Futbolun içinde bu tür sohbetler veolağandır. Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden hedef haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir.Aile içindeki konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır. Futbol takımımızın tek odağı; Tedesco önderliğinde, oyuncularımızla birlikte önümüzdeki maçlar ve hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir.

