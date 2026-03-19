Giriş Tarihi: 19.03.2026 17:58 Son Güncelleme: 19.03.2026 18:00

Kayserispor’dan kritik galibiyet! Erling Moe siftah yaptı…

Trendyol Süper Lig’in 27.haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük’ü Onugkha’nın golüyle 1-0 yendi. İstanbul temsilcisinde Kranevitter, 37.dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. İşte detaylar…

Zecorner Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde ilk kez kazanan sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü, 66.dakikada German Onugkha kaydetti.

Konuk takımda Matias Kranevitter, 37.dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 23'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 17 puanda son sırada kaldı.

Milli aranın ardından Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karagümrük ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

