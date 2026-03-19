Kayserispor’dan kritik galibiyet! Erling Moe siftah yaptı…

Zecorner Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 1-0 kazandı.
Teknik direktör Erling Moe yönetiminde ilk kez kazanan sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü, 66.dakikada German Onugkha kaydetti.
Konuk takımda Matias Kranevitter, 37.dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 23'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 17 puanda son sırada kaldı.
Milli aranın ardından Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karagümrük ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.