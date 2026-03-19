Ölüyü diriltti

Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis artı 4 milyon Euro bonus karşılığında aldığı ve 5 yıllık imza attırdığı Dorgeles Nene için 'ölü yatırım' yorumları yapılmıştı. 23 yaşındaki sağ kanat tüm eleştirilere sahada yanıt verdi. Samandıra'nın sessiz yeteneği, Fenerbahçe'nin kahramanı oldu. Karagümrük yenilgisi sonrası kritik önem taşıyan Gaziantep maçında hat-trick yaparken Süper Lig tarihinde bir maçta üç gol atan en genç yabancı (23 yaş 84 gün) ünvanını da elde etti.

GÜRÜLTÜDEN UZAK, İŞİNE ODAKLI

Sahada adeta fırtına gibi esen, skora doğrudan etki eden performansıyla öne çıkan Dorgeles Nene, Samandıra'da bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Gürültüden uzak, tamamen işine odaklanan genç yıldızın sakinliği ve profesyonelliği, kısa sürede teknik heyetin en güvendiği oyuncular arasında yer almasını sağladı. Antrenmanlarda detaylara verdiği önem, disiplinli çalışma alışkanlığı ve verilen görevleri eksiksiz yerine getirmesi, Nene'yi takım içinde ayrı bir konuma taşıdı. Soyunma odasında fazla konuşmayan, Samandıra'nın en sakin oyuncusu olan ancak davranışlarıyla saygı kazanan Malili futbolcu, mütevazı tavırlarıyla takım arkadaşlarının da takdirini topluyor.

LEVENT DERBİDE YOK

G.Antep maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.