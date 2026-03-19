RAYO VALLECANO SAMSUNSPOR CANLI | Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında! İşte Thorsten Fink’in 11’i...

Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanında tur arayacak. Temsilcimiz, sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek. Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

İŞTE 11'LER

RAYO VALLECANO: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss, Lopez, Palazon, Garcia, Meyvelerden, Alemao

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Holse, Mendes, Mouandilmadji,

NOTLAR

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak. Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.