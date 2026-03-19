Soyunma odası benim!

2022-23 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve Ali Koç'a 7 yıllık başkanlığında tek kupasını kazandıran Jorge Jesus, Portekiz basınından Record'a verdiği röportajda o döneme ait çarpıcı detaylar paylaştı. Portekizli teknik adamın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:Beşiktaş'a karşı ilk yarıyı önde kapattık, rakip 10 kişi kaldı ama Valencia net fırsatı kaçırdı. O andan sonra takım dağıldı.Bağırmayı bırakıp çıkması gerektiğini söyledim. Başkan beni ertesi gün ofisine çağırdı.Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!