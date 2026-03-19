Soyunma odası benim!

2022-23 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve Ali Koç'a 7 yıllık başkanlığında tek kupasını kazandıran Jorge Jesus, Portekiz basınından Record'a verdiği röportajda o döneme ait çarpıcı detaylar paylaştı. Portekizli teknik adamın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle: "Tüm aksiliklere rağmen ligin bitimine 12 hafta kala liderin iki puan gerisindeydik.
Beşiktaş'a karşı ilk yarıyı önde kapattık, rakip 10 kişi kaldı ama Valencia net fırsatı kaçırdı. O andan sonra takım dağıldı. Maç bitince soyunma odasına indim ve başkanın oyunculara bağırdığını gördüm. Onu durdurdum. Kulübün patronu olabilir ama soyunma odasının patronu bendim.
Bağırmayı bırakıp çıkması gerektiğini söyledim. Başkan beni ertesi gün ofisine çağırdı. Kovulacağımı düşünerek gittim ama bana yeni sözleşme teklif etti.
Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim. Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık döneminde kazandığı tek kupayı ben kazandırdım. Takımı ayrıca Avrupa Ligi'nde son 16 turuna taşıdım."