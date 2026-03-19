Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada güncel borcunun 4,079 Milyar TL olduğunu açıklandı.
Trabzonspor'un net borcu açıklandı. Bordo-mavili takımdan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek 1,1 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 30 Kasım 2025 tarihi itibari net borcu 4,079 milyar TL olduğu görülecektir."