UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu!

Giriş Tarihi: 20.03.2026 01:43

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga, Freiburg, Celta Vigo, Nottingham Forest, Aston Villa, Porto, Real Betis ve Bologna çeyrek finale kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları tamamlandı. Son 16 turunda yarın yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Turnuvada dün Portekiz ekibi Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Macar temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)

Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)

Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest, penaltılarda 3-0 kazandı

Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)

Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)

Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)

Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Braga - Real Betis

Freiburg - Celta Vigo

Porto - Nottm Forest

Bologna - Aston Villa

