UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları!

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.

Son 16 turunda yarın yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.

GECENİN SONUÇLARI:

AEK - NK CELJE: 0-2

AEK LARNACA - CRYSTAL PALACE: 1-2

MAINZ - SIGMA OLOMOUC: 2-0

RAKOW C. - FIORENTINA: 1-2

SHAKHTAR - LECH POZNAN: 1-2

SPARTA PRAG - AZ ALKMAAR: 0-4

STRASBOURG - RIJEKA: 1-1

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar

Crystal Palace - Fiorentina

Rayo Vallecano - AEK

Mainz 05 - RC Strasbourg