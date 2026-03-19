UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları!

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.
Son 16 turunda yarın yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.
GECENİN SONUÇLARI:
AEK - NK CELJE: 0-2
AEK LARNACA - CRYSTAL PALACE: 1-2
MAINZ - SIGMA OLOMOUC: 2-0
RAKOW C. - FIORENTINA: 1-2
SHAKHTAR - LECH POZNAN: 1-2
SPARTA PRAG - AZ ALKMAAR: 0-4
STRASBOURG - RIJEKA: 1-1
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar
Crystal Palace - Fiorentina
Rayo Vallecano - AEK
Mainz 05 - RC Strasbourg