Augustos böceği

Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, kariyer sezonunu geçiriyor. Devre arasında Rusya'dan Zenit ve Suudi Arabistan takımlarının istediği Sambacı, takımda kalarak performansıyla mahcup etmedi. Eyüpspor deplasmanında oyuna sonradan girip, ağları sarsan 22 yaşındaki yıldız, zaferin mimarı oldu. Bordo-mavili formayla 31 maçta 13 gole ulaşan oyuncu, Fatih Tekke tedrisatında ligde 14 puana direkt katkı sağladı. 2026'da rakiplerini 5 kez avlayan Augusto, tabelayı 10 farklı takıma karşı değiştirdi.

TOPLAM BORÇ 4 MİLYAR TL

Trabzonspor Kulübü, 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 tarihli mali tablolarını KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Tablolarımız incelendiğinde, şirketimizin net borcu 4.079 milyar TL olduğu görülecektir" ifadeleri yer aldı.