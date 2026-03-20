Hollandalı yıldızın parmağının kopmasının ardından yönetim, UEFA’nın kapısını çalıp resmi başvuru yaptı
Sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ın, kale arkasındaki panolara çarptığı anda parmağının kopması ile sonuçlanan süreç için hemen aksiyon aldı. G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "UEFA temsilcilerine şikâyetimizi yaptık. Statta bulunan heyet, Liverpool görevlileriile birlikte olayın yaşandığı yerde incelemeleriniyapıp raporunu tuttu. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçularla temastayız. UEFA'yatazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz" dedi. Öte yandan ertelenen Göztepe maçı için de şu ifadeleri kullandı: "TFF, elenmemiz halindeGöztepe karşılaşmasını, Trabzonspor maçındansonra hafta içine koyacağını belirtti."