Giriş Tarihi: 20.03.2026 20:20

Fenerbahçe – Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı!

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki maçın VAR kayıtları TFF tarafından yayınlandı.

Fenerbahçe – Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı!
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları TFF tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. OFR pozisyonunda bu hafta sadece Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki maçta incelemeye gidildi.

TFF, Fenerbahçe – Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

İşte Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki maçın VAR kayıtları…

VAR: VAR konuşuyor.

Kadir Sağlam: Dinliyorum.

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Temas anını göstereceğim. Eli kafasının üstünde.

Kadir Sağlam: Evet, geldim.

Kadir Sağlam: Evet, teması görüyorum. Normal akıt. Tamam, eller yukarıda.

Kadir Sağlam: Evet, tamam penaltı veriyorum.

Kadir Sağlam: Evet, benim için yeterli bu görüntü. Penaltı veriyorum.

Fenerbahçe – Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı!
