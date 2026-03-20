Fenerbahçe’den stoper harekatı! Dünya devleriyle yarışa girecek...

Giriş Tarihi: 20.03.2026 19:28

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

Africafoot'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Tromsö forması giyen Abubacarr Sedi Kinteh'in transferi için kolları sıvadı.

30 MİLYON EURO İSTENİYOR

Norveç temsilcisinin, 19 yaşındaki stoper için 30 milyon Euro beklediği ifade edilirken, Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Manchester City'nin de Kinteh'i yakından takip ettiği vurgulandı.

Gambiyalı savunma oyuncusu, Tromsö ile toplam 26 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist kaydetti.

