Fenerbahçe’ye ev ödevi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında alınan farklı galibiyetin ardından moral depoladı. Sarılacivertli çalıştırıcı, yönetime galibiyet serisi sözü verirken yaklaşık 17 gün sürecek milli arayı özel çalışmalarla değerlendirmeyi planlıyor. İlk maçın Beşiktaş derbisi olması teknik heyetin hazırlıklarını daha da kritik hale getiriyor. İtalyan hoca, takımın eksik yönlerini detaylı analiz ederek bu süreci artıya çevirmeyi hedefliyor.

DERS 1

0-0 NASIL OYNANIR!

Sezon başından bu yana maç başlangıç stratejileri üzerinde çalışan Tedesco, buna rağmen Fenerbahçe'nin karşılaşmalara istediği gibi girememesinden rahatsız. Özellikle kritik maçlarda ilk golü yiyen taraf olan sarı-lacivertliler, milli arada bu soruna çözüm arayacak. Hedef, maçların ilk bölümünde kontrolü ele alıp erken gollerle taraftarına rahat bir maç izlettirmek.

DERS 2

DURAN TOP VE ORTALAR!

Tedesco'nun üzerinde durduğu bir diğer başlık ise duran toplar ve yan ortalar. Son haftalarda bu alanda ciddi zaaflar yaşayan Fenerbahçe, skandal denilecek hatalı goller yedi. Samandıra'da teknik heyet, savunma organizasyonlarını güçlendirmek adına duran top ve yan top çalışmalarına ağırlık verecek. Farklı planlar ile duran top stratejileri oluşturulacak.

DERS 3

KANATLAR TAMİR EDİLECEK

İtalyan teknik adamın bir başka tespiti ise kanat verimliliği. Gaziantep FK maçında planını sahaya yansıtan Tedesco, bu oyunu sürdürülebilir hale getirmek istiyor. Musaba ve Nene'yi savunma arkasına kaçırmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı, bu noktada Asensio'yu kilit rol olarak görüyor. Samandıra'da Asensio ve kanat oyuncuları arasında "kilit pas + savunma arkası koşu" üzerine özel çalışmalar artırılacak.



ŞAMPİYONLUĞA YETMEZ!

Gaziantep FK maçında hat-trick yaparak F.Bahçe'yi hayata döndüren Nene zirve yarışında takım arkadaşları adına önemli mesajlar verdi

KADIKÖY'DE oynanan Gazientep FK maçında 3 gol atarak sarı-lacivertli formayla hat-trick yapan en genç yabancı oyuncu ünvanını alan Dorgeles Nene, kulüp kanalına yaptığı açıklamalarda performansını değerlendirirken, şampiyonluk yarışı için de önemli mesajlar verdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu "Benim için çok büyük bir mutluluktu. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onlar sayesinde 3 gol attım. Bu maçı hem taraftarlarımız hem kulübümüz için kazanmamız gerekiyordu, şükürler olsun ki iyi bir reaksiyon gösterdik ve başardık. Daha önceki karşılaşmalarda yüksek performans ortaya koyamadığımız için kendi adıma da takım arkadaşlarım adına da özür diliyorum. Bize destek olmaya devam etmelerini istiyoruz. Zirve yarışı için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.