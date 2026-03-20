Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı

İngiltere'nin Liverpool ekibi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında "Ramazan Bayramı, tefekkür, Allah'a şükran ve kutlama zamanı olan Ramazan ayının sonunu işaret eden dualarla, neşeli yemeklerle ve iyiliklerle dolu, birliktelik günüdür." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Inter takımının paylaşımında "Inter ailesi olarak, dünyanın her yerindeki dostlarımıza neşe ve güzel anılarla dolu, mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz." denildi.

Almanya'nın Bayern Münih kulübü "Bayern'deki herkes, Ramazan Bayramı vesilesiyle Arap ve Müslüman dünyasına en içten dileklerini sunar. Nice bayramlar kutlamanız dileğiyle." mesajını paylaştı.

İngiltere'den Manchester City, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, İtalya'dan Milan, Inter, Fransa'dan Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Schalke 04, Hollanda'dan Ajax takımları da Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.