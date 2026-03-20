Galatasaray'dan Liverpool'a sert tepki! "Peşini bırakmayacağız"

Giriş Tarihi: 20.03.2026 22:08

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçı sonrasında yaşanan olaylar ve Noa Lang ile ilgili A Spor'a önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a Liverpool maçında ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"LIVERPOOL GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Yazgan yaptığı açıklamada İngiliz ekibinin gündeme değiştirmeye çalıştığını ifade etti. Yazgan, "Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor."

"BU KABUL EDİLEMEZ"

"Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır."

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Liverpool gibi bir kulübün önce sahasında yaşanan skandalın hesabını vermesi, gereken özrü de gecikmeksizin dile getirmesi gerekiyor. UEFA, Lang'ın sakatlandığı pozisyon hakkında bir soruşturma başlattı. Bizim de temaslarımız oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız."

