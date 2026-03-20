İhtimal %0.1 inanç 99.9!

Giriş Tarihi: 20.03.2026

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in kendi sahasından attığı tarihi gol, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Yaklaşık 70 metreden atıldığı tahmin edilen bu golün mesafesiyle ilgili net ölçümü La Liga yönetimi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşıma göre milli yıldız, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi. Ayrıca, "Gol olma ihtimali %0.1, %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut" ifadelerine yer verildi. Arda maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu vuruşları sürekli deniyordum. Şükürler olsun bu kez gol oldu. Çok mutuyum" demişti.

