İhtimal %0.1 inanç 99.9!

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in kendi sahasından attığı tarihi gol, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Yaklaşık 70 metreden atıldığı tahmin edilen bu golün mesafesiyleilgili net ölçümü La Liga yönetimi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşıma göre milli yıldız, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi. Ayrıca, "Gol olma ihtimali%0.1, %99,9 inanç. ArdaGüler'den 68,6 metrelik inanılmazşut" ifadelerine yer verildi. Arda maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu vuruşları sürekli deniyordum. Şükürler olsun bu kez gol oldu. Çok mutuyum" demişti.