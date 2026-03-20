Samsun’un Avrupa rüyası bitti

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvadan elendi.
Karadeniz ekibi 65. dakikada Ndiaye ile gol buldu. İlk maçta 3-1 mağlup olan Samsun'un tur atlaması için rakibini 3 farklı yenmesi gerekiyordu. Skor dezavantajı yaşayan kırmızıbeyazlılar, oldukça etkili bir performans gösterse de istediği sonucu alamayarak Avrupa macerasını noktaladı. 27 yıl sonra katıldığı organizasyonda dikkat çekici bir oyun ortaya koyan Samsun 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.