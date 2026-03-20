Şok! Osimhen 1 ay yok

Liverpool maçının 8. dakikasında Konate ile girdiği mücalenin ardından kolundan sakatlanan, sargı ile oyuna devam eden ancak performansı ciddi şekilde etkilenen ve devre arasında oyundan çıkan Osimhen'de korkulan oldu. Nijeryalı oyuncunun kolunda kırık tespit edilirken alçıya alındı ve ameliyat için bekleme sürecine geçildi. Ancak oyuncunun kolundaki kırığın durumu kaçıracağı maç sayısını da etkileyecek. Sağ ön kolunda kırık olan futbolcunun Ulna ve Radius kemiklerindeki duruma göre tedavi sürecinin de ilerlemesi bekleniyor. Nijeryalı yıldızın bu süreçte ligde Göztepe maçının tarihine göre 3-4 müsabakayı kaçırması, Türkiye Kupası'nda da bir karşılaşmalarda sahadan uzak kalması bekleniyor. Osimhen için 26 Nisan haftasında (Fikstür henüz açıklanmadı) oynanacak F.Bahçe derbisinde sahaya çıkabilmesi için sağlık heyeti kolları sıvamış durumda. Ancak oyuncunun en iyi ihtimalle tam olarak sahalara dönüşünün 1 aylık süreci kapsayacağı öğrenildi.

NİJERYA'YA GİTTİ!

YILDIZ oyuncunun kolu alçıya alınırken Nijerya'ya gitti. Ülkesinin milli takımının Antalya'da oynayacağı iki hazırlık maçının kadrosuna alınmayan ve daha önceden de milli arada Nijerya'daki özel ziyaretleri nedeniyle planlama yapan yıldız isim, 3-4 günlük dinlenmenin ardından İstanbul'a dönecek. Gerekirse ameliyat ise İstanbul'da olacak.



NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN

Noa Lang'ın yeri dolar ama Osimhen çok zor

Osimhen ve Lang'a geçmiş olsun diliyorum. İki oyuncu da çok ciddi sorun yaşadılar. Özellikle Osimhen'in dönüşünün 1 ayı bulacağı dile getiriliyor. Eğer bu gerçekse Galatasaray, Osimhen'in eksikliğini fazlasıyla hisseder. Lang'ın yeri dolabilir, Yunus sağda, Barış solda oynayabilir ya da Sane kanatta görev yapar. İcardi'nin form durumuna bakarsak etkili olabileceğini düşünmüyorum. G.Saray, Osimhen ile oynama alışkanlığı kazandı. Günümüzün sağlık koşullarına baktığımızda Lang'ın daha erken formasına kavuşması mümkün. Osimhen de koruma bandajlı oynayabileceği aklıma geliyor. G.Saray doktoru Yener İnce, gelişmiş teknolojileri kullanarak Sara'nın erken sahalara dönmesini sağlamıştı. Böyle bir imkânın Lang ve Osimhen'in dönüşüne katkı sağlayacağına inanıyorum.



BÜLENT TİMURLENK

Artık Sane'nin kötü oynamaya hakkı yok

G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 'Lang'ın maaşının tazminatı için UEFA'ya başvuracağız' diyene kadar Liverpool'a ve UEFA'ya reklam panolarında gerekli önlemleri almadığı için 'tazminat davası açacağız' dese iş bilen bir yönetici olurdu. Lakin kendinin en büyük icraatı G.Saray'a iftira atanla G.Saray Başkanı'nı aynı masada buluşturmak. Osimhen'in ameliyat olursa dönüşü çok uzar. Lang yokken artık Sane'nin kötü oynamaya hakkı yok. Kâbus gibi bir gecenin ardından böylesi iki sakatlıkla birlikte Galatasaray'ın üzerinde kara bulutlar var ama milli arayla birlikte teknik direktör Okan Buruk, elindeki geniş kadroyla 7 puanla önde olduğu ligde kim ne hayal kuruyorsa kendi gerçekleriyle cevap verir.