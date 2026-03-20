Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası şu değerlendirmelerde bulundu: "2-1'lik skor maç sıkıntılı geçti gibi gösteriyor ama pena-l tı haricinde pozisyon vermedik.Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim için değerli. Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti. Oh bana göre tam bir takım oyuncusu. Orkun da her maç gol atıyor, asist yapıyor.Takım olarak iyi yoldayız. Gelecek için planlarımız ve hayallerimiz var. İnşallah böyle devam edersek önümüz aydınlık gibi duruyor."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!