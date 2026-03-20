UEFA’dan Noa Lang için soruşturma kararı!

Galatasaray'ın Liverpool'a 4-0 kaybettiği maçta reklam panolarına çarpan ve parmağından yaralanan Noa Lang için UEFA harekete geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre; UEFA, Lang'ın yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

UEFA Sözcüsünün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA, Galatasaray oyuncusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi ve tüm gelecek maçlarda saha kenarı düzenlemelerini, LED panolar dahil olmak üzere gözden geçirecek. Olası benzer riskleri tespit edecek ve gerekirse kulüplerden uygun önlemleri almalarını isteyecek. Noa Lang'a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz."