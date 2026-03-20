UEFA'dan Noa Lang için soruşturma kararı!
Giriş Tarihi: 20.03.2026 16:34

UEFA ve Liverpool, Noa Lang’ın reklam panolarına çarpıp sağ başparmağını yaralamasıyla ilgili soruşturma başlattı.

  • ABONE OL

Galatasaray'ın Liverpool'a 4-0 kaybettiği maçta reklam panolarına çarpan ve parmağından yaralanan Noa Lang için UEFA harekete geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre; UEFA, Lang'ın yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

UEFA Sözcüsünün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA, Galatasaray oyuncusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi ve tüm gelecek maçlarda saha kenarı düzenlemelerini, LED panolar dahil olmak üzere gözden geçirecek. Olası benzer riskleri tespit edecek ve gerekirse kulüplerden uygun önlemleri almalarını isteyecek. Noa Lang'a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz