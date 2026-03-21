Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor’u 7 golle geçti!

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Aktepe Stadyumu'ndaki maçta Berkay Erdemir düdük çaldı. Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor karşısında 7-0 galip geldi.
Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 15 ve 23'üncü dakikalarda Mame Diouf, 34'üncü dakikada Hüseyin Bulut, 52'nci dakikada İshak Karaoğul, 76'ncı dakikada Diaby, 88'inci dakikada Ali Akman ile 90+5'inci dakikada penaltıdan Mehmet Efe Çakmak kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü puanını 47'ye yükseltti. Adana Demirspor ise -51 puanda kaldı.