Aral Şimşir’e Premier Lig’den yakın takip!

Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, gösterdiği performansla Avrupa'nın diğer takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı.

TeamTalk'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki oyuncu için Brentford, Leeds United ve Crystal Palace devreye girdi. Haberde, Brentford'un Midtjylland ile geçmişteki bağlantısı nedeniyle transferde avantajlı olabileceği belirtildi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları kadrosuna da dahil edilen Aral Şimşir, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 11 gol - 18 asist yaptı.