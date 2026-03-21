Aral Şimşir’e Premier Lig’den yakın takip!

Giriş Tarihi: 21.03.2026 13:51

Danimarka'da Midtjylland takımında forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir için İngiltere Premier Lig takımları devreye girdi.

Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, gösterdiği performansla Avrupa'nın diğer takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı.

TeamTalk'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki oyuncu için Brentford, Leeds United ve Crystal Palace devreye girdi. Haberde, Brentford'un Midtjylland ile geçmişteki bağlantısı nedeniyle transferde avantajlı olabileceği belirtildi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları kadrosuna da dahil edilen Aral Şimşir, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 11 gol - 18 asist yaptı.

