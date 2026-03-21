Aslan payı Galatasaray’ın!

Türk takımları bu sezon Avrupa’da 83.44 milyon Euro gelir (4 milyar 281 milyon TL) elde ederken Cimbom 53.5 milyon Euro ile en çok kazanan takım oldu. F.Bahçe 19.47, Samsun ise 7.89 milyon Euro aldı
Bu sezon Avrupa kupalarına katılan Türk takımları toplam 83.44 milyon Euro (4 milyar 281 milyon TL) kasaya koydu. UEFA'nındağıtım kriterlerinegöre en fazla geliriGalatasaray, enaz geliri Beşiktaşile Başakşehirelde etti.Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran sarıkırmızılı takım toplam 53.5 milyon Euro (2 milyar 745 milyon TL) kazandı. Cimbom, Devler Ligi"ne direkt katıldığı için 'ayakbastıparası' olarak 18,62 milyonEuro cebine koymuştu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden F.Bahçe, Kupa 2'ye son 16'da veda ederken toplam 19.47 milyon Eurohanesine yazdırdı. Konferans Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Samsun da 7.89 milyon Euro ödüle hak kazandı. Play-offturlarını geçemeyen Beşiktaş veBaşakşehir ise 1 milyon 275'erbin Euro ile yetindi.