Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan payı Galatasaray’ın!
Giriş Tarihi: 21.03.2026

Türk takımları bu sezon Avrupa’da 83.44 milyon Euro gelir (4 milyar 281 milyon TL) elde ederken Cimbom 53.5 milyon Euro ile en çok kazanan takım oldu. F.Bahçe 19.47, Samsun ise 7.89 milyon Euro aldı

Bu sezon Avrupa kupalarına katılan Türk takımları toplam 83.44 milyon Euro (4 milyar 281 milyon TL) kasaya koydu. UEFA'nın dağıtım kriterlerine göre en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran sarıkırmızılı takım toplam 53.5 milyon Euro (2 milyar 745 milyon TL) kazandı. Cimbom, Devler Ligi"ne direkt katıldığı için 'ayakbastı parası' olarak 18,62 milyon Euro cebine koymuştu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden F.Bahçe, Kupa 2'ye son 16'da veda ederken toplam 19.47 milyon Euro hanesine yazdırdı. Konferans Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Samsun da 7.89 milyon Euro ödüle hak kazandı. Play-off turlarını geçemeyen Beşiktaş ve Başakşehir ise 1 milyon 275'er bin Euro ile yetindi.

