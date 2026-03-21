Avrupa’nın gözdeleri!

Trabzonspor’un Oulai’den sonra yıldızını parlattığı bir diğer isim Felipe Augusto da devlerin takibi altına girdi
Sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'dan 5 milyon Euro bedelleTrabzonspor'a transfer olan Felipe Augusto, performansıyla beklentilere karşılık verirken transferin de gözdesi oldu. Bu sezon Süper Lig'de 11, tüm resmi maçlarda ise 13 gole ulaşan 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Brezilyalı forvet, bordo- mavili formayla yıldızını parlatırken Avrupa'da büyük takımların radarına girdi. İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerinAugusto'yu listesine aldığı bildirildi. Fırtına'nın altın çocuğu Oulai'yi de Avrupa'nın devleri uzun süredir izlerken bordo-mavililer, 19 yaşındaki orta sahayı 40-50 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunanAugusto'nun ise piyasa değeri 10 milyonEuro olarak gösteriliyor.