Başkan Erdoğan’dan Arda’nın golüne övgü

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in geçen hafta La Liga'da Elche'ye kendi yarı sahasından attığı muhteşem golün yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi. Doruk isimli hasta bir çocuk,Erdoğan'dan Arda Güler'in formasınıistedi. Başkan Erdoğanda "Geçen gün ne yaptı Ardaya! 68 metreden taktı" diyerek genç yıldızın golünü ne kadar beğendiğini dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın da formayı Doruk'a hediye edeceklerini ifade etti.