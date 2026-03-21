Giriş Tarihi: 21.03.2026

‘Bu işin peşini bırakmayız!’

‘Bu işin peşini bırakmayız!’
Liverpool maçında skandal şekilde parmağından sakatlanan Noa Lang'ın ameliyatı başarılı geçti. Hollanda Milli Takımı'nı davet edilen oyuncu, ailesiyle birlikte ülkesine gitti. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise Liverpool'un, Noa Lang'ın sakatlığının üstünü kapatmak için ortaya attığı ırkçılık iddialarına sert tepki gösterdi. A Spor'a açıklamalarda bulunan Yazgan, "Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır. Liverpool özür bile dilememişken bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, gündem değiştirmeye çalışıyorlar" dedi. Sürecin peşini bırakmayacaklarını aktaran Eray Yazgan, "UEFA, Lang'ın sakatlandığı pozisyon hakkında bir soruşturma başlattı. Bizim de temaslarımız oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız'' ifadelerini kullandı.

UEFA İŞİ SIKI TUTUYOR
Noa Lang'ın sakatlanmasının ardından Galatasaray, UEFA'ya şikâyette bulunmuş ve Anfield'da inceleme yapılmıştı. İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre; bu inceleme tüm statta yayılabilir. UEFA kaynaklarından alınan bilgiye göre haberde şu detay paylaşıldı: "Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekmesi durumunda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang'in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

‘Bu işin peşini bırakmayız!’
