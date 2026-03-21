‘Bu işin peşini bırakmayız!’

Liverpool maçında skandal şekilde parmağından sakatlanan Noa Lang'ın ameliyatı başarılı geçti. Hollanda Milli Takımı'nı davet edilen oyuncu, ailesiyle birlikte ülkesine gitti. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise Liverpool'un, Noa Lang'ın sakatlığının üstünü kapatmak için ortaya attığı ırkçılık iddialarına sert tepki gösterdi. A Spor'a açıklamalarda bulunan Yazgan, "Liverpool tarafındankulübümüze veya oyuncumuzayönelik tek bir özür dahi yapılmadı.Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır. Liverpoolözür bile dilememişken bir debunun üstüne kendi oyuncularıKonate'ye yönelik sosyal medyadayapıldığını iddia ettiklerihayali söylemleri gündeme taşıyarakkonuyu farklı bir yöne çekmeyeçalıştıklarını görüyoruz. Ortadaoyuncu sağlığını tehdit edenciddi bir durum varken, gündemdeğiştirmeye çalışıyorlar" dedi. Sürecin peşini bırakmayacaklarını aktaran Eray Yazgan, "UEFA, Lang'ın sakatlandığıpozisyon hakkında bir soruşturmabaşlattı. Bizim detemaslarımız oldu. Bu işinpeşini bırakmayacağız'' ifadelerini kullandı.
UEFA İŞİ SIKI TUTUYOR
Noa Lang'ın sakatlanmasının ardından Galatasaray, UEFA'ya şikâyette bulunmuş ve Anfield'da inceleme yapılmıştı. İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre; bu inceleme tüm statta yayılabilir. UEFA kaynaklarından alınan bilgiye göre haberde şu detay paylaşıldı: "Olası benzer riskleri belirlemekve kulüplerdengerekmesi durumundauygun önlemleri almalarınıistemek için önümüzdekitüm maçlardaki saha kenarıdüzenlemeleri ve LED panolargözden geçirilecek. Noa Lang'inhızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasınıdiliyoruz."