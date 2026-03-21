Cherif’e milli motivasyon

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Sidiki Cherif, Fransa U21 Milli Takımı'nın Lüksemburg ve İzlanda ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Bu önemli gelişme, genç oyuncu cephesinde büyük bir gurur ve mutluluk yarattı. Cherif'in,milli daveti uzun süredir hedeflediğive bu anı en yakın çevresiyle coşkuylapaylaştığı öğrenildi. Fransız teknik heyetinin Cherif'e olan güveni ise oldukça net. Alınan bilgilere göre U21 ekibi, genç oyuncunun potansiyelini üst düzeyde görüyor ve onu Fransa futbolunun geleceğinde önemli bir parça olarak konumlandırıyor. Kariyerinde kritik bir eşiğe gelen Cherif, şimdi gözünü milli formayla sahaya çıkmaya dikmiş durumda. Genç yıldızınelemelerde ortaya koyacağı performansşimdiden büyük merak uyandırıyor.
SKRİNİAR'A ÖZEL DESTEK
Slovakya Milli Takımı'ndan davet alan ve kampa katılan Milan Skriniar'a Fenerbahçe'den bir fizyoterapist kamp boyunca eşlik edecek. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalara adım atmayan oyuncunun, Kosova ile 26 Mart'taki maçta da sahaya çıkması beklenmiyor. Ancak Slovakya'nın, Kosova'yı geçmesi halinde Türkiye-Romanya maçının galibi ile oynanacak finalde Skriniar da forma giyebilir.
ASENSİO'NUN KEYFİ KAÇTI
İspanya Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı. Son haftalarda form grafiğini yükselten Marco Asensio, milli takım daveti beklerken kadroya alınmadı. Bu, İspanyol yıldızda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Asensio'nun mevcut performansı göz önüne alındığında, bu karar F.Bahçe camiasında şaşkınlıkla karşılandı. 30 yaşındaki isme ise takım arkadaşları destek oldu.